Gospodarii de la noi din judet marturisesc ca inca nu si-au taiat porcii si ca spera ca pesta sa nu ajunga pana la ei. Ba mai mult, sunt revoltati de masurile care se iau la nivel de Guvern si de faptul ca in ultimii ani au fost prea multe molime peste animalele din curtile lor. Dupa gripa aviara vine pesta porcina africana, iar in mintea unora, toate acestea suna a conspiratie. Am luat pulsul in satele de pe drumul Iasi - Movileni - Forasti - Gropnita, unde mare ne (...)