- Un barbat a murit si doi au fost raniti in urma unei incaierari in care acestia, impreuna cu un minor in varsta de 17 ani, au fost implicati in urma cu doua zile in comuna Valcele, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei…

- Amza Pellea ar fi implinit astazi 90 de ani.Amza Pellea n. 7 aprilie 1931, Bailesti, Dolj ndash; d. 12 decembrie 1983, Bucuresti a fost un actor roman de film, radio, teatru, televiziune si voce. Potrivit wikipedia.ro, printre alte roluri memorabile, Amza Pellea fost creatorul si interpretul personajului…

- O noua ediție "Romanii au talent", o noua serie de povești emoționante. Vineri seara, un taximetrist din Timișoara a cucerit... The post Copia lui Amza Pellea, la „Romanii au talent”. Nea Marin de Timișoara l-a cucerit, pe vremuri, pana și pe adevaratul Amza (video) appeared first on Renasterea banateana…

- Trei cetateni afgani au fost descoperiti, astazi, intr-un TIR inmatriculat in Romania si condus de un cetatean roman , care descarca marfa in comuna dambovițeana Vacarești The post Trei cetateni afgani,gasiti intr-un TIR care a ajuns in comuna Vacarești first appeared on Partener TV .

- Cu ocazia implinirii, la 3 aprilie, a 171 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, la nivelul instituției a fost inițiata campania de plantare arbori ,,171 de stejari pentru Romania”. Campania se deruleaza la nivel național și consta in participarea jandarmilor la activitați de plantare puieți…

- Președintele Iohannis a ajuns la Dabuleni alaturi de premierul Cițu și de ministrul Mediului. In cadrul vizitei, Iohannis, premierul Citu, dar și ministrul Mediului vor planta puieti de salcam. Vor fi plantați sute de puieți de salcam. 1 de 4 Sursa foto: Claudiu Tudor Sursa foto: Claudiu Tudor Sursa…

- In comentariul sau saptamanal, jurnalistul și dramaturgul Petre Barbu critica redifuzarea unei serii de filme regizate de Sergiu Nicolaescu pe TVR, producții despre care crede ca sunt prost scrise, prost jucate, cu personaje schematice și imbibate de ideologie comunista. Cred ca aveam vreo 11-12 ani…

- Un proiect de lege care a trecut tacit de Senat a creat ample controverse in randul mediului privat din Dolj. Patru parlamentari PSD și un independent au inițiat un proiect de lege prin care statul ar obliga firmele sa imparta profitul cu salariații. Ambalata sub sintagma “participarea salariaților…