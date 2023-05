Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de miercuri, 10 mai, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decis care sunt concurenții au trecut in urmatoarea etapa la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Cei 60 de participanți au luptat pentru un loc in cele trei echipe ale chefilor. Printre aceștia s-a aflat…

- Gina Pistol s-a intalnit Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru a dezvalui ce amuleta a pregatit, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 26 aprilie 2023, la Antena 1.

- Gina Pistol i-a uimit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta „periculoasa” a pregatit, in ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 24 aprilie 2023, la Antena 1.

- Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu s-au intors pe micile ecrane pentru al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite”, și se anunța un sezon incendiar. Din pacate pentru fanii show-ului, este și ultimul pentru Gina Pistol, vedeta anunțandu-și recent retragerea. Dar episodul de luni a…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…

- Sezonul 11 „Chefi la cuțite” va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravnite vin de data aceasta intr-o formula noua, care condimenteaza emisiunea. Astfel, cei 3 chefi,…