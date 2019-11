Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator în județul Suceava: un șofer care a depașit un TIR pe linia continua, într-o curba fara vizibilitate, și era la un pas sa spulbere o mașina de sens opus a avut o reacție stupefianta dupa incident.

- Un șofer a fost filmat in timp ce iși conducea mașina cu viteza pe contrasens, pe autostrada A4. Imaginile au fost postate pe Facebook și au fost distribuite de sute de ori, transmite Mediafax.Pe filmarea distribuita de peste 300 de ori se vede cum un barbat in varsta conduce cu viteza o mașina,…

- Un biciclist beat a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat cu masina de un sofer care nu s-a asigurat si care a si fugit de la locul accidentului.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 15.45, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului, un…

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe autostrada M5 din Ungaria, in apropiere de Szeged. Accidentul a fost cauzat de o femeie care a condus circa 10 kilometri pe contrasens și s-a ciocnit frontal de o mașina in care se aflau patru romani. In mașina care mergea in direcția greșita se…

- Numarul total al imbolnavirilor de rujeola a depasit 18.000, alte 53 de cazuri nou-confirmate fiind raportate, in ultima saptamana, in cinci judete si in municipiul Bucuresti, anunța news.roPotrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…

- A mers pe contrasens pe autostrada Lugoj – Deva, la doar doua ore de la inaugurare! Sectorul de autostrada dintre Lugoj și Deva a fost inaugurat ieri!In timp-record, s-a inregistrat și prima incalcare a regulilor de circulație: un șofer a venit pe contrasens!La nici 2 ore dupa ce autostrada A1 Lugoj-Deva,…

- Filmul in care apare masina care rula pe contrasens, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, pe tronsonul din dreptul localitatii Ghermanesti, a fost facut, miercuri, de un sofer care se deplasa regulamentar, pe celalalt sens si a fost postat pe Facebook. VEZI VIDEO AICI In imagini se vede cum masina se…