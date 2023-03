Stiri pe aceeasi tema

- Miza bataliei din PNL e mult mai mare, iar in perioada urmatoare „va fi cu singe pe pereți”, este ipoteza lansata de parlamentarul PSD Radu Cristescu. „Toata politica externa a Romaniei este coordonata de oamenii PNL. In loc sa se certe in presa, ar trebui sa vina cu un plan coerent de aderare la…

- In interiorul coaliției de guvernare se fac calcule pentru rotativa din luna mai, atunci cand Nicolae Ciuca ii va lasa locul lui Marcel Ciolacu, in fruntea Guvernului. Cei de la PSD, PNL și UDMR vor sa profite de acest moment și vor primeni serios garnitura guvernamentala. Fii la curent cu…

- Comunitatea Declic cere președinților PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, sa explice public votul senatorilor celor doua partide care au ,,ingropat’’ proiectul de lege care ar fi putut interzice reclamele la pariuri sportive și jocuri de noroc. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderii coaliției de guvernare se vor intalni, joi, de la ora 12.00 intr-o ședința care va avea loc la Guvern. Principalul subiect de discuție este legat de Legile Educației și calendarul de adoptare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat luni, ca el și premierul Nicolae Ciuca (PNL) au avut o discuție informala cu reprezentenții companiei Black Sea Oil & Gas și ca s-a ajuns la „o abordare comuna” in ceea ce privește taxa de solidaritate. Fii la curent cu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde președintelui Klaus Iohannis, cel care a spus ca desemnarea premierului la rotativa din luna mai este atributul președintelui. Ciolacu nu contesta dreptul constituțional al președintelui, dar ii transmite ca de aceasta decizie a lui va depinde soarta…

- Deputatul PSD Radu Cristescu vehiculeaza scenariul in care Mihai Razvan Ungureanu a ratat șansa sa ajunga premier in aceasta iarna. Iar totul vine dupa o intalnire intre Klaus Iohannis și o delegație condusa de directorul general executiv și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la Valcea, despre rotatia premierilor de anul viitor, ca in acordul pe care l-au agreat atunci cand s-a constituit Coalitia au convenit ca rotirea sa se faca la finele lunii mai si se va face rotirea asa cum au agreat. Seful Executivului a fost intrebat…