- Dintre domnitorii care i-au urmat lui Mihai Viteazul in Țarile Romane, Matei Basarab (1632-1654) a avut cea mai lunga și importanta domnie. In timpul acestei domnii, Țara Romaneasca s-a dezvoltat atat economic, cat și spiritual. S-au marit suprafețele cultivate cu grau și mei și s-au defrișat paduri,…

- Nenciulești pe Urlui este vechea denumire a satului Bogdana. Denumirea provine din „Nenciu”, numele unei mari familii originare din Munții Ezerului și Piatra Craiului. Membrii acesteia au intemeiat sate in Muscel, Argeș, Teleorman, Ialomița și Buzau, lucru atestat de documentele vremii, prima data fiind…

- Civilizații omenești au existat pe teritoriul comunei Bragadiru (sau in imediata vecinatate) din timpuri stravechi, existand dovezi arheologice sau scrise care susțin aceasta afirmație. Istoricul V. Christescu scrie in cartea „Istoria militara a Daciei romane” (1937) despre drumurile facute de romani…

- In comuna teleormaneana Bogdana tradițiile se pastreaza cu sfințenie, fiecare anotimp fiind marcat de obiceiuri transmise din generație in generație. De Craciun copiii se duc cu bolindeții, iar de Anul Nou merg cu graușorul și cu sorcova. In joia care precede Invierea, copiii de 4-7 ani merg pe la case…

- Precizarile Europol, in scandalul placuțelor suedeze anti-PSD. Aproximativ 30 de persoane au protestat luni, 23 iulie, dupa ora 14.00, la in fața sediului Brigazii Rutiere a Capitalei din strada Logofatul Udriște 9-15, sector 3, dupa ce politistii i-au retinut permisul și placuțele barbatului care are…

- In urma organizarii administrative a teritoriului țarii (Legea nr. 2/1968 și Decretul nr. 799/1964), satul Bogdana a devenit comuna, avand in componența satele Bogdana, Broșteanca, Ulmeni și Urlui. Comuna teleormaneana Bogdana este situata in manoasa campie dintre raurile Calmațui, Vedea și Teleormanul,…

- Importanta descoperirilor din epoca neolitica, epoca in care aceasta parte a Europei se afla in avangarda civilizatiei, au determinat debutul (in anul 1998) unui proiect international romano-britanic de cercetare a locuirii neo-eneolitic pe valea raului Teleorman-“Southern Romania Archaeological Project”.…

- Comuna teleormaneana Islaz, alcatuita din doua sate, Islaz și Moldoveni, este situata la varsarea Oltului in Dunare. Locul este mirific, dar și incarcat de istorie, caci aici, pe 9 iunie 1848 s-au aflat fruntașii pașoptiști Ion Heliade Radulescu, Ștefan Golescu, Cristian Tell, Nicolae Pleșoianu și preotul…