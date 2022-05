Renforshort colaboreaza cu Travis Barker pentru „We’ll Make This OK” și anunța lansarea urmatorului album. Dupa ce a facut furori cu lansarile recente „moshpit” și „made for you”, artistul alt-pop in varsta de 20 de ani renforshort dezvaluie un nou single și videoclip muzical intitulat „we’ll make this ok” cu Travis Barker. Cel mai important, anunța sosirea albumului ei de debut așteptat cu nerabdare, “dear Amelia”, pe 8 iulie. Despre “dear Amelia”, renforshort povestește despre o calatorie emoționant de sincera prin cele mai intunecate parți ale psihicului ei. O artista care canta la chitara,…