Renegociere PNRR în cazul pensiilor. Noi date de la ministrul Marcel Boloș - Soluțiile Guvernului „Mai intai de toate, avem doua jaloane in Planul Național de Redresare și Reziliența. Unul este cu termen pe 31 decembrie 2022 și acela este legat de pensiile speciale. Aici, pe fond, problema ramane aceeași. Avem pensii de serviciu și ocupaționale, iar jalonul este pentru pensii speciale.Deci, este un prim lucru pe care trebuie sa-l limpezim cu Comisia Europeana, pentru ca daca este sa o luam pe legislația naționala, jalonul are o mica problema de conținut. Al doilea jalon este cu termen pentru trimestrul 1 din 2023, cand avem, de asemenea, o importanta reforma a pensiilor din sistemul public… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Mai intai de toate, avem doua jaloane in Planul Național de Redresare și Reziliența. Unul este cu termen pe 31 decembrie 2022 și acela este legat de pensiile speciale. Aici, pe fond, problema ramane aceeași. Avem pensii de serviciu și ocupaționale, iar jalonul este pentru pensii speciale.Deci, este…

- In documentul publicat de Economedia se precizeaza ca reforma sistemului de pensii va trebui facuta pentru toate categoriile, pe baza contributivitații, prevede contractul incheiat cu Banca Mondiala, in urma asumarii acestui obiectiv prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).In plus la…

- Dialogul informal cu Comisia Europeana pe tema reformei legii pensiilor speciale din PNRR urmeaza sa-l avem in aceasta luna, iar termenul pana la care suntem obligați sa avem un punct de vedere este 31 decembrie 2022, a spus joi Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). „Avem…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la RTV ca pentru rezolvarea inechitatilor sistemului de pensii se lucreaza cu Banca Mondiala si Comisia Europeana. Potrivit informațiilor Libertatea, decizia privind majorarea pensiilor pana la finalul acestui an va fi luata dupa rectificarea bugetara din luna…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de pensiile speciale din Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie lamurit mai devreme de luna decembrie, atunci cand este cererea de plata, deoarece in acest caz avem de-a face cu reforme grele.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de legea avertizorilor de integritate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este in proces de validare cu Comisia Europeana, precizand ca aceasta problema trebuie lamurita pana in luna octombrie,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca termenul limita pentru jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta privind pensiile speciale este luna decembrie si sustine ca pana atunci aceasta problema trebuie reglementata. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- PSD va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei, supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contributie pentru…