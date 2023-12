Renault va alege un partener pentru dezvoltarea noului vehicul electric Twingo până la începutul anului viitor Renault a confirmat ca este implicat in discutii cu mai multi producatori de automobile cu privire la un posibil parteneriat, dar a refuzat sa comenteze numele sau calendarele. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Producatorul francez de masini este in discutii cu Volkswagen privind parteneriatul pentru noul Twingo EV, au declarat trei surse, care au refuzat sa fie numite deoarece discutiile sunt in desfasurare. Una dintre surse a spus ca Renault intentioneaza sa ia o decizie cu ce producator auto sa se asocieze inca din acest an. Luna trecuta, Renault a anuntat lansarea unui nou Twingo EV, numit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

