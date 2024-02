Business-as-usual nu mai funcționează: Europa este forțată să își relanseze industria auto Volkswagen, Renault și Stellantis se gandesc la lucruri de neconceput, explorand asocieri cu concurenți jurați pentru a produce vehicule electrice mai ieftine și pentru a se apara de amenințari existențiale. Pe masura ce rivalii chinezi și Tesla scot la iveala slabiciunile competitive ale celor mai mari producatori de automobile din Europa, a devenit limpede ca […] The post Business-as-usual nu mai funcționeaza: Europa este forțata sa iși relanseze industria auto first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce rivalii chinezi si Tesla scot la iveala slabiciunile competitive ale celor mai mari producatori de automobile din Europa, a devenit clar ca sentimentul de urgenta este in crestere. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Exista o „recunoastere perfecta a faptului ca,…

- Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate…

- Sub presiunea concurentilor chinezi, marii producatori auto americani si europeni fac eforturi pentru a reduce costurile vehiculelor electrice, astfel incat sa poata avea preturi si marje de profit similare cu cele ale modelelor pe combustibili fosili, potrivit unor directori din industrie, citati de…

- Constructorii de echipamente planuiesc sa concedieze mii de oameni, Mercedes vrea sa vanda toate reprezentanțele sale germane, iar Stellantis așteapta rezultatele voturilor europene și americane inainte de a-și adapta strategia. Anul 2024 a inceput cu dreptul, dar nu neaparat așa cum sperau distribuitorii…

- MG a ajuns oficial in Romania, prin importatorul Quantum Auto Max. Marca auto britanica MG, deținuta de grupul chinez SAIC, este pe val, la capitolul vanzari, in toate țarile din Europa in care se comercializeaza. MG iși propune sa fie o alternativa la marci precum Dacia și Suzuki, pe alocuri și la…

- Franta inaspreste reglementarile la subventiile pentru vehiculele electrice. China va avea de pierdutFranta a restructurat reglementarile privind stimulentele financiare acordate cumparatorilor de vehicule electrice (EV), favorizand masinile produse in Franta si Europa in detrimentul modelelor fabricate…

- Franta a restructurat reglementarile privind stimulentele financiare acordate cumparatorilor de vehicule electrice (EV), favorizand masinile produse in Franta si Europa in detrimentul modelelor fabricate in China, conform listei tipurilor eligibile de automobile publicata joi de Guvernul de la Paris,…

- Renault a confirmat ca este implicat in discutii cu mai multi producatori de automobile cu privire la un posibil parteneriat, dar a refuzat sa comenteze numele sau calendarele. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Producatorul francez de masini este in discutii cu Volkswagen privind parteneriatul pentru…