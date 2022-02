Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Voința Lupac se pregatește in stațiunea Secu, jucatorii antrenandu-se din greu pentru a avea a fi in forma maxima in prima etapa! In acest moment, Lupacul se afla pe locul IV, cu 26 de puncte, iar in prima etapa din 2022, programata pe 12 martie, Voința va infrunta liderul CSM Reșița! Primul…

- SCM Politehnica a castigat la scor si cel de-al doilea joc de pregatire din noul an. Handbalistii alb-violetii au trecut acasa ieri seara de divizionara secunda CSM Resita, scor 43-26 (24-11). In continuare lotul timisorean inregistreaza cazuri de infectare cu noul coronavirus. Printre cei afectati…

- REȘIȚA – Federația Romana de Fotbal a alcatuit un top 10 al celor mai bune echipe din toate seriile Ligii 3, iar CSM Reșița ocupa prima poziție! CSM Reșița, sub comanda lui Dan Alexa, un specialist al promovarilor, a reușit 14 victorii și o remiza din 15 partide disputate! In acest top, rosso-nerii…

- Pe lista jucatorilor de care Petrolul s-ar putea « lipsi » pentru cele 13 meciuri oficiale ramase de jucat din acest sezon (3 in sezonul regular, 10 in play-off, fara a mai pune la socoteala eventualul baraj de promovare) se afla si aparatorul central Antoniu Manolache ! Foarte putin folosit in acest…

- REȘIȚA – Rosso-nerii se vor reuni la stadionul din Valea Domanului pe data de 17 ianuarie, vor face prima parte a pregatirii pe plan local, pentru ca din 11 februarie sa efectueze un cantonament in Antalya (Turcia)! Pana in momentul de fața Andrei Iana și David Staiculescu au parasit echipa și, inca…

- Formația Phaser a lansat un nou videoclip la piesa „Suflete pierdute”, melodie care face parte din albumul de debut al trupei, „Inceput de univers”, care a fost lansat in luna februarie a acestui an. „Vremea melancolica de la București ne-a servit drept inspirație și ni s-a parut perfecta pentru a da…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Reșița și CSM Deva va avea loc sambata, 14 noiembrie, de la ora 14:00, pe stadionul din Valea Domanului! Reșița este lider cu 34 de puncte, iar Deva este pe locul secund, cu noua puncte mai puține. Acest meci este ultima șansa a echipei lui Ștefan Nanu pentru a mai spera…

- Profitand de pauza din campionat, alb-violetii au disputat astazi un joc amical pe „Stiinta” cu Avantul Periam, ultima clasata din Seria a 8-a a Ligii 3, formație ce a avut și ea pauza in aceasta runda. Testul s-a incheiat cu scorul de 5-2 (5-1) in favoarea Politehnicii prin golurile lui Zaluschi, Rogosic…