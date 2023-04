Stiri pe aceeasi tema

- Doar o remiza, care nu ajuta niciuna dintre protagoniste, s-a inregistrat astazi, in derby-ul orgoliilor de pe „Cetate”, intre CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, un egal care convine de minune Unirii Ungheni, contracandidata din play-off a gruparilor din județul Alba. Dupa un fotbal sarac…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, duelul orgolilor pe „Cetate” in play-off Azi, la ora 17.00, pe “Cetate”, in runda secunda a play-off-ului Seriei 9 din eșalonul terț, este un nou episod al derby-ului “de Alba” dintre CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 30 de puncte) și Metalurgistul…

- Sambata, ora 17.00, pe “Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, derby “de Alba” in play-off Sambata, la ora 17.00, pe “Cetate”, in runda secunda a play-off-ului Seriei 9 din eșalonul terț, este un nou episod al derby-ului “de Alba” dintre CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 30 de puncte) și…

- Program play-off, pentru Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia | inca 3 dueluri directe, doua pe „Cetate” Alba are in premiera doua echipe in play-off, acestea urmand sa debuteze in deplasare. Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia se vor mai intalni in 3 randuri, doua jocuri fiind pe “Cetate”,…

- Dupa o pauza de mai bine de 3 luni, seria a 9-a din Liga III, in care se afla 4 formații din județul Alba, se reia cu ultimele 3 etape din sezonul regular. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Universitatea Alba Iulia inca lupta pentru accederea in play-off, in timp ce CS Ocna Mureș este pe ultima…

- Aflata in cantonament centralizat la Zlatna, CSM Unirea Alba Iulia va disputa sambata dimineața cel de-al doilea meci amical, din acest an, cu divizionara secunda CSC Șelimbar, care in urma cu o saptamana a invins, 2-1, pe Metalurgistul Cugir. Inca nu este sigur unde va avea loc intalnirea amicala,…

- Folosind o forumula experimentala in primele 45 de minute, cand au fost ultilizați jucatori aflați in probe, „alb-negrii” au fost conduși cu 4-0 la pauza. La reluare, datele problemei s-au schimbat fundamental, cand CSM Unirea a apelat la jucatorii de baza și a reușit o egalare spectaculoasa, dupa ce…

- FOTO: Retezatul Hațeg – CSM Unirea Alba Iulia 4-4 (4-0) | Remiza spectaculoasa, Vl. Domșa – printre marcatori, debut pentru portarul Raț Cu o formula experimentala in primele 45 de minute, cand au fost ultilizați jucatori aflați in probe, “alb-negrii” au fost conduși cu 4-0 la pauza. La reluare, datele…