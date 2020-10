Remember 26 octombrie 1990 - Presa acum 30 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 Premii ale Academiei Romane Azi, vineri, 28 octombrie 1990, la orele 10,30 Sala Prezidiului Academiei Romane a gazduit festivitatea decernarii unor premii acordate de Sectia de stiinta, filozofie, psihologie si pedagogie pentru lucrari din acest domeniu aparute in anii 1988 si 1987. Au participat membri ai celui mai inalt for al stiintei si culturii din tara noastra Academia Romana cadre didactice universitare; cercetatori, scriitori; alti oameni de stiinta si cultura. Festivitatea a fost condusa de acad. C.l. Gulian care a decernat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

