Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scad treptat in Romania, iar viscolul și ninsorile au aparut in mai multe zone din țara. Acest lucru poate afecta sanatatea oamenilor, iar acest lucru se obsvera deja in numarul mare al persoanelor care se confrunta cu infecții virale. Iata ce sfaturi au medicii și cum eviți acest lucru.

- "Wednesday" muta productia din Romania in Irlanda pentru sezonul 2, iar filmarile vor incepe in aprilie, a confirmat Variety. Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost filmat in Romania in perioada septembrie 2021 - martie 2022. Dupa ce a doborit…

- Sezonul doi al „Wednesday”, popularul serial produs de Netflix și regizat de legendarul Tim Burton, nu va mai fi filmat in Romania, producția urmand sa se mute intr-o alta țara europeana, potrivit Variety. Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost…

- Focare de gripa aviara inalt patogena au fost confirmate in ultimele zile in mai multe țari balcanice, in special in Bulgaria, Romania, Serbia și Slovenia. Prezența virusului este depistata tot mai frecvent și in alte regiuni ale Europei. Majoritatea cazurilor se refera la pasari salbatice. Este in…

- Sanatatea oamenilor a fost pusa in pericol in luna octombrie, dupa ce cazurile de viroze respiratorii și gripa au devenit din ce in ce mai multe de la o zi la alta. Mulți oameni au ajuns la spital in stare grava. Iata care sunt cele mai intalnite simptome ale acestor afecțiuni și ce grupe de varsta…

- Ediția de MediCOOL de pe 14 octombrie 2023 a fost despre bolile cardiovasculare. Medicul Mihail Pautov și invitații sai au oferit sfaturi utile in ceea ce privește prevenția bolilor cardiovasculare. Cea mai mare greșeala pe care o facem este sa ne ingrijim de inima și sistemul cardiovascular abia dupa…

- Bucureștiul va gazdui din nou un turneu de rang ATP 250, pentru prima oara din 2016! Ion Țiriac a confirmat ca intrecerea a carei licența o deține va reveni in capitala Romaniei incepand din 2024. Dupa o pauza de șapte ani, turneul masculin plecat din București din cauza situației de la arene BNR revine…

- Cea mai moderna școala gimnaziala publica din Romania se afla in comuna Cabești, județul Bihor.Primaria a investit acolo mulți bani in dotari de ultima ora: table digitale, cinema in aer liber sau spațiu de joaca. Totul a costat 1,4 milioane de lei, iar banii provin numai din bugetul local, numai pentru…