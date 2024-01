Stiri pe aceeasi tema

- Gripa face ravagii in Romania: 100.000 de bolnavi si 6 decese in 7 zile: Specialiștii spun ca sezonul gripal va tine pana la Paste. Situația in Alba Gripa face ravagii in Romania: 100.000 de bolnavi si 6 decese in 7 zile: Specialiștii spun ca sezonul gripal va tine pana la Paste. Situația in Alba Inca…

- Oregano, cunoscut in intreaga lume ca un condiment esențial in bucataria mediteraneana, se dovedește a fi nu doar un imbunatațitor de gust, ci și o planta cu multiple proprietați benefice pentru sanatate. Ce nu știai despre aceasta planta prețioasa? Antibioticul natural cu proprietați mai puternice…

- Iata secretele minunate ale rubinului, o comoara din lumea cristalelor cu proprietați remarcabile. Cunoscut pentru capacitatea sa de a oferi putere și echilibru, acest cristal nu doar impodobește bijuteriile, ci devine și un aliat in calatoria ta spirituala și in menținerea sanatații fizice. De la protecția…

- Cei care vor sa scape rapid de mahmureala dupa Revelion trebuie sa țina cont de urmatoarele sfaturi ale specialiștilor: 1. Hidratați-va foarte bine. Mai ales ca la trezire exista oricum și senzația de sete și gat uscat. Este foarte importat sa beți cat mai multa apa, fie ca este apa plata sau apa de…

- Aflați din randurile urmatoare care sunt doar 6 dintre motivele pentru care ar trebui sa incepeți sa beți ceai de scorțișoara in fiecare zi. Scade nivelul de glucoza din sangeIn primul și in primul rand, odata ce veți incepe sa consumați zilnic ceai de scorțișoara, acesta va scadea nivelul de glucoza…

- In aceasta perioada, țuica este una dintre cele mai cautate bauturi alcoolice tradițional romanești. Aceasta este, de fapt, o bautura obținuta prin fermentarea și distilarea sucului de fructe, insa vorbim in special de prune sau mere. Adesea, țuica este consumata in sezonul rece. Iata ce sa pui in țuica…

- Ceapa roșie este una dintre legumele des consumate intr-o varietate de rețete culinare, dar și cruda, ca atare, alaturi de aperitive reci ori rețete de ciorbe. Vezi mai jos ce beneficii are consumul de ceapa roșie!Ceapa roșie are un conținut ridicat de antioxidanți benefici pentru organism și face parte…

- Folosește ierburi și flori aromaticeCateva manunchiuri de frunze proaspete de pelin, cu flori de levanțica și crenguțe de busuioc iți vor improspata aerul de casa și vor alunga muștele. Parfumul persistent, amarui și picant al acestor plante nu este deloc pe placul insectelor precum muște, paianjeni…