- Ministerul rus de externe a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a-i pune in vedere ca remarcile presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, despre omologul sau rus, Vladimir Putin, au adus relatiile diplomatice bilaterale aproape de punctul de ruptura,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul britanic, Boris Johnson, cred ca inca exista spatiu pentru diplomatie cu Rusia, desi Washingtonul si-a transferat personalul de la Ambasada din Kiev si serviciile secrete americane cred ca Moscova "avanseaza capabilitatile" pentru o invazie. "Premierul…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…