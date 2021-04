Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a semnat ieri ordinul prin care se prelungeste carantina in Timișoara și localitațile limitrofe. Presedintele Consiliului Judetean Timis cere incetarea carantinei in municipiul Timisoara. Alin Nica solicita insa aplicarea de urgenta a unor masuri suplimentare pentru reducerea…

- Bucuria timișorenilor ca s-a terminat carantina a durat putin. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a dat un ordin prin care se prelungeste carantina in Timisoara cu inca trei zile. Decizia se aplica si in cazul comunelor Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravița. Aceasta hotarare…

- Prefectul Zoltan Nemeth a avut o prima reacție dupa ce, in aceasta seara, CJSU a respins prelungirea carantinei in Timișoara și localitațile limitrofe. ”Personal, am votat pentru prelungirea masurilor de carantinare pentru cele 3 localitați pe o perioada de 7 zile, avand in vedere incidența și propunerile…

- Acuzații grave din partea asociațiilor care se ocupa de ajutorarea migranților, la Timișoara. Reprezentanții acestora susțin ca au documentat mai multe cazuri de abuzuri din partea polițiștilor locali și de frontiera. Migranții acuza ca sunt batuți, le sunt sparte telefoanele, iar in unele cazuri nu…

- Inspirata de orasul polonez Katowice, unde si-a petrecut o parte din izolarea in pandemie, Elisabeta Varga a creat un joc ce promoveaza centrul istoric al Timisoarei si este compus dintr-un puzzle, cateva cladiri in miniatura si carti postale

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cauta personal medical si de suport pentru campania de vaccinare, administratia locala urmand sa incheie cu persoanele selectate un contract de prestari servicii cu plata pe ora, de la 90 de lei pentru medici, la 45 de lei pentru asistenti si 20 de…

- Autoritațile locale trebuie sa asigure transportul elevilor cu respectarea masurilor sanitare impuse din cauza pandemiei de coronavirus, este apelul ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. "Folosesc aceasta...