- Aflat la Timișoara impreuna cu premierul Ciolacu și cabinetul sau de miniștri, pentru ședința de Guvern de astazi, Sorin Grindeanu a avut un moment de sinceritate politica. „De multe ori, și ma includ și eu aici, in grupul celor care nu au reușit pana acum, deși acum incercam, sa creeze acea emulație…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit luni seara și despre Timișoara, orașul unde s-a lansat in politica. Acesta considera ca Dominic Fritz nu este un oraș potrivit pentru orașul de pe Bega. „Lumea in acest moment, și asta v-o spun ca timișean, iși dorește proiecte concrete, iși dorește…

- Sorin Grindeanu a facut, vineri, o vizita la santierul proiectului Centura Barlad. “Contractul aici a fost semnat undeva in decembrie 2018, cu termen de finalizare in 2021. In 2022, undeva pe la jumatatea anului, poate chiar in a doua jumatate a anului, am reusit sa deblocam acest proiect care era…

- Proiectele la nivel național ale CONAF vor fi de acum realizate și la Arad. Doua doamne de succes ale urbei au ales sa se implice și sa demareze Maratonul de educație și in orașul de pe Mureș

- A inceput ședința de Guvern unde ar trebui sa fie adoptata Ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca la alegerile pentru Parlamentul European PSD și PNL merg pe liste comune, la cele locale fiecare partid va participa pe cont propriu. Sunt modificari importante…

- Economie Finanțare pentru doua localitați din Teleorman prin Programul “Anghel Saligny” februarie 27, 2024 13:55 Doua primarii din Teleorman au semnat contracte de finanțare pentru noi proiecte de investiții prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” – Primaria Cervenia, care a obținut…

- Președintele Filialei Teritoriale Vest a Asociației Peisagiștilor din Romania, Andrei Condoroș, critica dur administrația locala din Timișoara pentru neglijența fața de „plamanul verde” al orașului, copacii maturi. „Recunosc, nu sunt zilnic «in periplu» prin Timișoara, sa fiu la curent cu toate șantierele…

- Membru in Consiliul de Administratie (CA) al Portului Constanta nu pot fi decat absolventi din domeniul naval, ceea ce nu mi se pare corect, iar din acest punct de vedere nu prea sunt de acord cu forma actuala a legii pe guvernanta corporativa, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…