Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a publicat, marti, noi imagini de pe santierul Autostrazii Sibiu – Pitesti, sectiunea 1 Sibiu-Boita. Potrivit acestuia, constructorul este mobilizat si lucreaza la structuri si la terasamente, acolo unde terenul permite in aceste zile.

- CNAIR ar putea suspenda licitatia pentru sectiunea 3 a Autostrazii Sibiu - Pitesti, din cauza contestatiei depuse de una dintre asocierile interesate, nemultumita de modul in care a fost intocmita documentatia.

- Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a efectuat impreuna cu Ion Sanduloiu, șeful Salvamont Argeș, o vizita de lucru la baza Salvamont de la Voina, baza finalizata in anul 2019 și care in prezent dispune de toate condițiile necesare, inclusiv de incalzire, dușuri și, grație…

- VIDEO| Mobilizare pentru ecologizarea bretelei de la autostrada A10 Sebeș-Turda, care trece printr-o fosta groapa de gunoi Mobilizare pentru ecologizarea bretelei de la autostrada A10 Sebeș-Turda, care trece printr-o fosta groapa de gunoi Asocierea formata din firmele Demeco SRL, Aloref SRL, Ascom International…

- Primaria Craiova a dat ordinul de incepere a lucrarilor de decolmatare a canalului Serca. Canalul paraului Serca are aproape 8 kilometri, se afla in zona de lunca joasa a raului Jiu și prezinta colmatare din cauza depunerilor de material in timpul viiturilor, din prabusirea taluzurilor sau prin acumularea…

- S-au finalizat lucrarile de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Bradet. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene. Lucrarile de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Bradet, unitate sanitara aflata in administrarea Consiliului Județean Argeș, singurul spital de acest profil din regiunea…

- Au inceput lucrarile pentru extinderea Scolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova. In prezent, se vad sapaturile facute pentru turnarea unei noi cladiri de 594 mp care va avea laboratoare, biblioteca, sala de sport, dar si sali de clasa. Noua cladire ar trebui sa fie gata in maximum doi ani. Extinderea…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat marți, 7 decembrie un nou contract de finanțare cu fonduri europene. Este vorba despre obiectivul de investiții "Reabilitare/modernizare DJ 606A, pe tronsonul cuprins intre DJ 561A (Plopi) și DN6 (Balota)", un proiect pentru care…