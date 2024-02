Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința din 31 ianuarie a.c. valoarea și condițiile de acordare ale tichetelor pentru alimente, precum și ale pachetelor alimentare in anul 2024 și in perioada 2025-2027. In anul 2024, beneficiarii vor primi tichete de alimente in valoare de 250 de lei o data la doua luni.…

- Regulile de acordare, pana in 2027, a tichetelor sociale pentru mancare și pachetelor cu produse alimentare, adoptate de Guvern Persoanele singure sau familiile cu venituri reduse vor beneficia și in urmatorii patru ani de ajutor banesc de la stat pentru cumpararea de alimente, sub forma unor tichete…

- Vești bune pentru romani! Cum vor putea intra oamenii in posesia pachetelor cu alimente, dar și ce condiții trebuie sa indeplineasca. Se schimba regulile in 2024. Ce s-a stabilit prin proiectul de Hotarare de Guvern (HG).

- Incepand cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente si mese calde in valoare de 250 lei la 2 luni. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai mici de 1.700 lei. Majorarea plafonului este…

- Romanii au parte de vești bune odata cu Noul An. Ei bine, o parte dintre contribuabilii romani vor scapa de datoriile catre ANAF, fara sa le achite, chiar la inceput de an. Iata despre cine este vorba!

- CONTINUITATE… Ajutorul oferit de stat pentru alimente și mese calde va continua in urmatorii patru ani. Totuși, aceștia nu vor mai primi 250 de lei, cat a fost valoarea ajutorului pana acum. Aceștia vor primi doar 125 de lei, suma injumatațindu-se din 2025. Acești bani reprezinta un ajutor din partea…

- Vești bune pentru romani! Aceștia vor primi vouchere pentru alimente și in 2024, dupa ce s-au bucurat de acest sprijin pana luna aceasta. Cum se va acorda acest ajutor și ce persoane sunt eligibile. Cand va fi, insa, redusa drastic suma de 250 de lei. Romanii primesc carduri de alimente și in 2024 Cardurile…

- Vești bune pentru romani! S-a anunțat ca mai mulți oameni vor beneficia pe viitor de voucherele sociale pentru alimente. Ce condiții trebuie sa indeplineasca persoanele care se vor bucura de acest ajutor.