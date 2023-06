Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este una dintre țarile cele mai iubite de romani unde aceștia aleg sa-și petreaca concediile. Incepand din acest an, Grecia impune niște reguli stricte in ceea ce privește medicamentele, dar și mestecatul gumei sau ținuta la manastiri. Romanul, grijuliu din fire, este obișnuit ca, pe langa bagajul…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Se da startul sezonului concediilor, iar pentru mulți romani destinația de vacanța aleasa va fi statul elen. Inainte de a ajunge sa se bucure de peisajele superbe și plajele cu nisip fin, turiștii trebuie sa afle care sunt locurile din Grecia in care nu ai voie sa mergi cu tocuri sau imbracat sumar.…

- Peste 100.000 de turisti au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please” de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis, marti, de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Romanul a murit pe centura M0 din jurul Budapestei. Barbatul calatorea…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, implicata in scandalul de coruptie Qatargate, afirma ca nu va reveni in Grecia decat dupa ce va fi achitata in Belgia, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres. Kaili, ce se afla in detentie din decembrie anul trecut, a fost plasata vineri in arest la domiciliu, in asteptarea…