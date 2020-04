Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de patru ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o surpriza incredibila, de ziua ei de naștere, in contextul pandemiei de coronavirus. Mai mulți prieteni au trecut cu mașinile prin fața casei ei și i-au urat „La mulți ani” sau chiar i-au aruncat cadouri.

- Pe fondul pandemiei de coronavirus la nivel mondial, o organizatie pentru apararea drepturilor omului a cerut vineri Germaniei sa opreasca deportarile, informeaza dpa.Pro Asyl a declarat intr-un comunicat ca oamenii trebuie protejati si nu deportati in tari cu sisteme de sanatate nesatisfacatoare,…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- In peste 400 de locații au fost polițiștii și au verificat peste o mie de persoane intr-o singura zi. Au vrut sa vada daca persoanele aflate in izolar eși carantina respecta aceste masuri. De la inceputul epidemiei de coronavirus, polițiștii au facut trei dosare penale și zece persoane au fost sancționate.…

- Marian Lupu, preparator fizic care a lucrat in trecut la FCSB si FRF, explica modul in care jucatorii trebuie sa-si intretina conditia fizica in aceasta perioada si cum se va face trecerea inapoi la ritmul de competitie. - Domnule Lupu, cat de greu ii va fi unui fotbalist sa fie apt de joc daca intreruperea…

- In plina epidemie a de coronavirus, in contextul in care autoritațile au anunțat o ordonanța militara care impune restricții de deplasare și de adunare a populației, la Cluj Napoca zeci de oameni s-au adunat la slujba de duminica in fața Catedralei ortodoxe din oraș și au fost impartașiți de preoți…

- Adrian Nartea, Olimpia Melinte și Victoria Raileanu dezvaluie care sunt activitațile pe care lefac in perioada aceasta in care petrec timpul in casa alaturi de copiii lor,din cauza pandemiei de coronavirus.Olimpia Melinte spune ca vede partea buna a lucrurilor și iaaceasta perioada ca pe o vacanța,…

- Cehia a intrat in carantina, azi noapte, pentru a-i proteja pe cetațenii vulnerabili la noul coronavirus, a anunțat premierul Andrej Babis. Cetațenii vor putea ieși din casa doar pentru activitați importante, precum mersul la serviciu sau cumparaturi de alimente și medicamente. Sunt permise, de asemenea,…