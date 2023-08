Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, vineri, un regulament privind siguranta jucariilor prin care revizuieste normele actuale cu scopul de a proteja copiii impotriva riscurilor potentiale ale jucariilor, relateaza Agerpres. Citește și: Un tir și doua mașini – accident langa Pitești, pe autostrada Potrivit unui…

- Republica Moldova va limita numarul diplomatilor din Federatia Rusa acreditati la Chisinau. Anuntul a fost facut miercuri, la inceputul sedintei de guvern, de ministrul afacerilor externe si integrarii europene moldovean, Nicu Popescu. Acesta detine totodata si portofoliul de vicepremier, transmite…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, se va afla joi la Bruxelles, pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul Afaceri Externe).

- O lege publicata in Monitorul Oficial in data de 20 iunie stabilește noi reguli care se vor aplica atunci cand va fi intonat Imnul Național al Romaniei. Potrivit Legii 176/2023, „pe drapelul Romaniei nu pot fi adaugate alte inscripții și simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele…

- „Qatargate”, cel mai mare scandal de corupție din istoria Uniunii Europene, este mușamalizat pentru a-i proteja pe cei puternici, avertizeaza un europarlamentar polonez, indignat de incercarile liderilor de la Bruxelles de a ieși basma curata dupa acuzați

- Comisia Europeana se asteapta la o diminuare a cererii de gaze a Uniunii Europene in urmatoarele 12 luni, mai mult decat volumul total de gaze pe care UE ar urma sa le cumpere din Rusia in acest an, ceea ce ar ajuta la reducerea presiunilor inflationiste din blocul comunitar. Conform unui document consultat…

- Lansarea Misiunii civile a Uniunii Europene in Republica Moldova, precum și continuarea asistenței in sectorul de aparare al țarii, sint subiectele care vor fi discutate la Reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, care se desfașoara astazi și miine, la Bruxelles. Totodata, pe ordinea…

- Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul Afaceri Externe - CAE), care va avea loc la Bruxelles, transmite MAE.