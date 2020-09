Reguli noi pentru buletine de alegeri Centrele de eliberare a actelor de identitate vor fi deschise in zilele de 26 și 27 septembrie in București, pentru a veni in sprijinul celor care vor sa voteze la alegerile locale. Cartea de identitate se elibereaza cetațeanului pe baza cererii scrise a acestuia si a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, starii civile, cetateniei romane si a domiciliului. Primaria București anunța ca centrele de eliberare a actelor de identitate ca urmare a expirarii, pierderii, furtului sau deteriorarii acestora vor funcționa dupa un program prelungit. Astfel, acestea vor fi deschise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

