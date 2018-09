Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a impus de luni reguli noi pentru navele care trec prin stramtorile Bosfor si Dardanele, informeaza presa locala, preluata de Xinhua. Postul CNNTurk precizeaza ca potrivit noilor reglementari comandantii navelor trebuie sa prezinte autoritatilor turce liste de securitate cu 3,2 km inainte de…

- In Marea Neagra a intrat in premiera o ambarcațiune de desant de mare viteza a Marinei SUA – USNS «Carson City» (T-EPF-7). Acesta este primul vas de tip JHSV care a traversat Bosforul și a intrat in Marea Neagra. Navele tip JHSV sunt multifuncționale, capabile sa navigheze si in zonele cu ape de mica…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis ca va boicota toate electronicele produse de americani, precum cele ale companiei Apple si a oferit alternative necunoscute pentru produse de tipul iPhone, potrivit Bloomberg.

- Cristina Pop si-a deschis, in urma cu un an, un magazin online care comercializeaza jucarii si produse pentru bebelusi si copii mici. Proprietara afacerii a declarat razboi marfurilor aduse din China si din Turcia si spune ca au existat cazuri in care a preferat sa-si asume anumite pierderi decat sa…

- Rata inflatiei in Turcia a urcat in iunie la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, deprecierea lirei turcesti ducand la o crestere semnificativa a preturilor pentru consumatori, a anuntat marti Institutul de Statistica (TurkStat). Luna trecuta, rata inflatiei a urcat la 15,39%, cel mai…

- Asistentul Secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Wess Mitchell, a declarat marțea aceasta ca Statele Unite au atenționat asupra faptului ca vor impune sancțiuni asupra Turciei daca aceasta va achiziționa sistemele de aparare aeriana S-400 din Rusia.

- Valoarea totala a bunurilor contrafacute pe plan global a ajuns anul trecut la 1,2 trilioane de dolari. Atunci cand achiziționezi haine, accesorii, țigari, jucarii, parfumuri, cosmetice și multe alte tipuri de produse, poți fi vulnerabil in fața unor produse false, care ar putea trece la o prima vedere…

- Turcia va initia, joi, implementarea unor taxe vamale pe produse americane cu o valoare de 266,5 milioane de dolari ca raspuns la taxele „necugetate si insuportabile" pe otel si aluminiu ale Statelor Unite, a declarat ministrul Economiei din Turcia, Nihat Zeybekci. „Valoarea totala a taxelor vamale…