Regulamentul UE, dedicație pentru Austria. Taxa de solidaritate nu e pentru muritori de rând Scandalul iscat pe marginea taxei de solidaritate pe care OMV refuza sa o plateasca in Romania nu a țintit adevarata problema. S-a tot spus ca Guvernul a emis, in mod deliberat, un act normativ ca sa favorizeze OMV, insa realitatea este ca UE, prin Consiliul sau, a facut acest lucru. Și asta pentru ca Regulamentul […] The post Regulamentul UE, dedicație pentru Austria. Taxa de solidaritate nu e pentru muritori de rand first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- OMV Petrom continua sa susțina ca nu este indreptațita sa plateasca taxa de solidaritate impusa de Guvern. Compania OMV Petrom se așteapta sa nu intre in scopul contribuției de solidaritate pentru anul fiscal 2022 pentru ca are mai puțin de 75% din cifra de afaceri in sectoarele definite: extracția…

- Guvernul a aflat ca nu poate reduce pragul din cifra de afaceri de la care se aplica taxa, conform raspunsului Comisiei Europene, citat de Profit.ro . Bucureștiul așteapta lamuriri in privința modului in care se calculeaza cifra de afaceri. Comisia Europeana a transmis un prim raspuns la intrebarile…

- Comisia Europeana a confirmat ca, potrivit regulamentului, compania austriaca OMV Petrom nu trebuie sa plateasca taxa de solidarate catre statul roman. Raspunsul a venit in urma cu putin timp si spune ca regulamentul a fost transpus corect. „Codurile CAEN citate in Ordonanta de Guvern respecta activitatile…

- Mostra de hoție premeditata, realizata cu complicitatea celor din fruntea Romaniei , acuza oamenii lui Traian Basescu in scandalul OMV care a anunțat ca nu va plati taxa speciala pe profit in Romania. Marius Pașcan, prim-vicepresedinte PMP: "Deși are profituri de miliarde de euro din zacamintele…

