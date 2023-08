Regulament Untold 2023. Cm se face check-in-ul Regulament Untold 2023. Cm se face check-in-ul Incepe Untold 2023, iar toți cei care participa la festival trebuie sa cunoasca regulamentul complet. Astfel, conform celor de la Untold, procedura de Check-in online poate fi efectuata inainte de deschiderea festivalului, iar fanii care aleg sa il faca la fata locului vor achita o taxa de 25 de euro la punctul de Ticketing. Organizatorii atrag atentia ca doar fanii inregistrati in formularul de Check-in (online sau la locatie) pot sa primeasca bratara de festival, in baza unui abonament sau a unui bilet de o zi, cu un cod de bare valid, si a unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD, aflat in topul celor mai mari festivaluri din lume, se pregateste sa scrie povestea celei de a 8 a editii, in perioada 3 6 august. Creatorii UNTOLD dezvaluie detalii importante cu privire la accesul la eveniment, sistemul de plata si sfatuiesc fanii sa aleaga variantele de Check in si Top up…

- UNTOLD, aflat in topul celor mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa scrie povestea celei de-a 8-a ediții, in perioada 3 – 6 august. Creatorii UNTOLD dezvaluie detalii importante cu privire la accesul la eveniment, sistemul de plata și sfatuiesc fanii sa aleaga variantele de Check-in și Top-up…

- Ce documente trebuie sa ai la tine la Neversea. Ți se poate respinge accesul, chiar daca ai bilet. Incepe festivalul Neversea la malul marii, joi, 6 iulie. Chiar daca ai bilet, afla ca ai nevoie și de un document. Fara el, ți se poate respinge accesul la festivalul Neversea care dureaza patru zile și…

- In perioada 29 iunie – 2 iulie, in Padurea Baneasa – Federația Romana de Tir Sportiv – a avut loc o noua ediție ”Nostalgia”, ”festivalul care celebreaza viața și care prezinta intr-o maniera speciala trecutul și viitorul”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 659, ediția print Organizatorii au…

- SISTEMUL DE PLATA, CHECK-IN, TOP UP ȘI REFUND LA CEA DE-A CINCEA EDITIE A FESTIVALULUI NEVERSEA Au mai ramas cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la Malul Marii Negre, NEVERSEA. Evenimentul care are loc anul acesta intre 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach, din Constanța se…

- GARANA – Ediția a 27-a a festivalului considerat printre cele mai bune din Europa are loc in perioada 5-9 iulie. Scena principala din Poiana Lupului și biserica catolica din Valiug vor fi gazdele a peste 80 de muzicieni valoroși și virtuozi din 18 țari. In program, muzicieni din Polonia, jazz-rock,…

- ARF: A fost lansata public platforma online Ghiseul Unic in cadrul proiectului de ticketing. Platforma online Ghiseul Unic - vanzari online, dezvoltata prin proiectul "Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informatii privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar…