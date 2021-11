Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, 69,7% din cazurile confirmate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate la persoane nevaccinate anti-COVID, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 8 – 14 noiembrie, 31,8% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat…

- Zeci de percheziții au loc, marți, in județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind un nou caz de vaccinare la chiuveta. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate, potrivit DNA. Polițiștii au descins la 13 adrese, inclusiv la o institutie publica. „Procurorii din cadrul Direcție Naționale…

- Persoanele care dețin apartamente și repara din fonduri proprii fatada cladirilor ar putea beneficia de scutirea de taxei pe locuinta pe o perioada de pana la trei ani. Propunerea, lansata de consilierului local Ovidiu Mugurel Laicu, a fost facuta public in cadrul sedintei ordinare de ieri a Consiliului…

- Direcția de Sanatate Publica Iași estimeaza ca varful valului 4 va fi atins abia la jumatatea lui noiembrie, precum și ca dupa sarbatorile de iarna, in a doua jumatate a lunii ianuarie, Romania va fi traversata de un nou val pandemic, conform precizarilor facute de dr. Vasile Cepoi, directorul DSP,…

- Autoritatile fiscale franceze ar putea incepe in curand sa utilizeze fotografii aeriene in procedurile de cautare a piscinelor si extinderilor pe care proprietarii caselor le-au ascuns de fisc, potrivit DPA. Evaluarea imaginilor din satelit urmeaza sa fie utilizata de birourile de cadastru imobiliar…

- Un accident grav a avut loc, joi, in județul Bihor, intre Valea lui Mihai și Curtuișeni. Un autobuz s-a rasturnat pe carosabil. UPDATE. In accident au fost implicate 23 de persoane dintre care 12 victime in curs de evaluare (conștiente). Planul roșu de intervenție a fost dezactivat. Pentru gestionarea…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna iulie 2021 au totalizat 24,61 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 172,30 de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna iulie erau inregistrati…

- Ministerul Culturii vrea sa elimine, printr-o ordonanța de urgența, avizul pe care trebuie sa il dea Comisia Naționala și cele Zonale ale Monumentelor Istorice pentru construcțiile din zone protejate, respectiv pentru intervenții la obiective de patrimoniu. Totul pentru a simplica procedurile și a nu…