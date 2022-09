REGULA – MONEY MANAGEMENT ȘI UN PLAN DE PARIERE BINE PUS LA PUNCT Inainte sa te apuci de pariat, trebuie sa știi clar care este bugetul pe care iți permiți sa il aloci acestei activitați fara ca viața ta de zi cu zi sa fie afectata in vreun fel. Esența strategiei fixe este ca fiecare pariu are o suma clar definita, de obicei 1-3% din bugetul de start. […] Articolul REGULA – MONEY MANAGEMENT ȘI UN PLAN DE PARIERE BINE PUS LA PUNCT apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

