Reglementare europeană: Se dorește clasificarea lavandei drept plantă periculoasă. Mici afaceri și branduri celebre ar putea avea de suferit O planta care a devenit emblematica in ultimii ani pentru industria mondiala a cosmeticii și nu numai, este amenințata de o directiva europeana prin care ar putea fi clasata drept „planta periculoasa”. Producatorii se ingrijoreaza caci uleiurile esențiale produse din lavanda, un sector important in Franța, ar putea sa se regaseasca in categoria «produselor chimice» in cadrul acestei reglementari europene ce ar urma sa fie votate la finele anului, potrivit RFI , care a realizat un reportaj in acest sens. Reportajul se axeaza pe efectele devastatoare pe care le-ar putea avea o asemenea masura asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

