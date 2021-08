Stiri pe aceeasi tema

- Gala laureaților Festivalului Internațional de Film Transilvania, Cluj-Napoca 2021, a avut loc sambata seara, iar marea noastra bucurie este aceea ca printre caștigatori se numara și un campinean. Cosmin Dumitrache, videograf cu peste 15 ani de experiența, a realizat, impreuna cu Dan Dinu, un documentar…

- Regizorul Nae Caranfil, recompensat sambata, 31 iulie, cu Premiul de Excelența la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), a anunțat ca Centrul Național al Cinematografiei (CNC) i-a respins recent cererea de finanțare pentru noul sau proiect, care a obținut 5.86 de puncte din 20. „Ma simt…

- CFR Cluj s-a întors din Gibraltar cu o victorie chinuita în preliminariile Ligii Campionilor, 2-1 cu Lincoln Red Imps, apoi l-a prezentat pe nou-venitul Denis Alibec, o întarire semnificativa în linia ofensiva. Ardelenii încheie saptamâna în campionatul intern,…

- Procurorii DNA l-au preluat miercuri, 21 iulie, pe omul de afaceri Nelu Iordache pentru a-l duce la audieri la sediul instituției, intr-un nou dosar de corupție, a informat g4media.ro. Potrivit informațiilor Libertatea, Nelu Iordache a ajuns la sediul DNA, insa nu este clar in acest moment in ce calitate…

Organizația TNL Cluj a fost premiata cu distincția „Cea mai activa filiala in evenimente locale" la Gala premiilor TNL „Mircea Ionescu Quintus", iar premiul a fost ridicat chiar de Georgiana...

- Da, Elena Moșuc este o mare soprana a lumii, dar ramane și a Iașului, orașul ei natal, oriunde ar canta. Elena Moșuc, marea soprana care in 2018 primea Oscar della Lirica – Premiul pentru Cea Mai Buna Soprana din Lume si debuta in Lakme, iar dupa putin timp canta la Cluj in Trubadurul la Opera Romana…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la sediul Primariei Bistrița, fiind vizate persoane cu funcții de conducere care sunt suspectate de abuz in serviciu și fals in inscrisuri, scrie ziarul local Bistrițeanul. „Activitațile sunt desfașurate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea polițiștilor,…

- Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei, ediția 2020-2021, dupa ce a depașit-o in semifinale, cu scorul general de 5-2, pe Viitorul Pandurii Targu Jiu. Formula inedita și echipament special pentru craioveni In tur, pe stadionul „Ion Oblemenco“, alb-albaștrii s-au impus clar, cu…