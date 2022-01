Regizorul Lucian Giurchescu, fost director al Teatrului de Comedie, a murit, luni, la varsta de 91 de ani, a anuntat instituția. “Anuntam cu regret incetarea din viata a omului de teatru Lucian Giurchescu. Regizor cu realizari impresionante, premiate si aplaudate atat in Romania, cat si in strainatate, Lucian Giurchescu a condus Teatrul de Comedie timp de 14 […] The post Regizorul Lucian Giurchescu, fost director al Teatrului de Comedie, s-a stins din viața la 91 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .