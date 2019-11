Stiri pe aceeasi tema

- Mai aveti o sansa in acest weekend sa mergeti la spectacolele de exceptie aduse din toata tara la Bucuresti in cadrul Festivalului National de Teatru! De asemenea, continua si proiectiile speciale din festivalul "Les Films de Cannes a Bucarest".

- Seria invitatilor de marca la editie a X-a a Les Films de Cannes a Bucarest continua cu unul dintre cele mai promitatoare talente ale cinematografiei braziliene: Juliano Dornelles, regizorul filmului Bacurau, pe...

- Regizorul Juliano Dornelles, unul dintre cele mai promitatoare talente ale cinematografiei braziliene, va fi prezent sambata la Les Films de Cannes a Bucarest, la proiectia filmului "Bacurau", pe care il semneaza impreuna cu Kleber Mendonca Filho, pelicula castigatoare a Premiului Juriului la Cannes…

- „Romania. 30 de ani mai tarziu“ este evenimentul cu care debuteaza editia din acest an a Les Films de Cannes a Bucarest, chiar cu o zi inainte de startul oficial al festivalului (18-27 octombrie). Despre aceasta tema, dar si despre cineastii de Cannes invitati in acest an la Bucuresti, vorbesc, de la…

- Nicio editie de Cannes fara o recolta de filme controversate, excesive, provocatoare, deranjante. La randul sau, Les Films de Cannes a Bucarest a pregatit o selectie tulburatoare cu cele mai discutate si controversate oferte ale editiei din 2019. Noul copil minune al filmului francez, Ladj Ly, va fi…

- Werner Herzog, Luc și Jean-Pierre Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan. Ca in fiecare an, și in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat ca o veritabila batalie intre titanii cinematografiei mondiale de categorie grea, cu varste cuprinse intre 30 și 82 de ani. O confruntare…

- Filmul ''Parasite'' (''Gisaengchung''), de Bong Joon-ho, marele castigator al editiei din 2019 a Festivalului de Film de la Cannes, va fi proiectat la Bucuresti, la festivalul dedicat evenimentului de pe Croazeta, Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si…