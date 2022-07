Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatatii publice au declarat un incident national dupa ce au gasit dovezi ale transmiterii comunitare a virusului care cauzeaza poliomielita in urma unui control de rutina al canalizarii, relateaza The Guardian. Agentia pentru Siguranta Sanatatii din Marea Britanie (UKHSA) a…

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat, miercuri, parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Guvernul vrea sa expulzeze mai ușor anumite categorii de cetațeni imigranți, dar,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Duma de Stat și Consiliul Federației, cele doua camere ale parlamentului rus, au adoptat, miercuri legea, privind desființarea limitei de varsta pentru incheierea primului contract de serviciu militar, anunța Interfax. „Scopul proiectului de lege este eliminarea limitei de varsta pentru cetațenii in…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…

- Ministerul rus de Externe a anunțat, miercuri, ca expulzeaza 34 de diplomați francezi, ca represalii pentru cei 35 de diplomați ruși trimiși acasa de Franța la inceputul lunii aprilie, potrivit Le Figaro. Ambasadorul Franței la Moscova a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe și i s-a…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate și 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…

- Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei…