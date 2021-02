Stiri pe aceeasi tema

- Episodul s-a petrecut pe 7 ianuarie, insa eroarea a fost descoperita abia pe 20 ianuarie, cand s-a depus o plangere penala. In momentul in care familia cetațeanului american a venit in Romania pentru recunoașterea șki ridicarea cadavrului, s-a facut o eroare și a primit cadavrul cetațeanului francez.…

- Concluzia sa a fost ca ”a luat sfarsit vechea domnie a coruptiei, nepotismului si criminalitatii organizate, care incerca sa fure speranta si viitorul generatiilor de romani”, iar ”statul de drept a fost consolidat in Romania”, potrivit News.ro SUA, in alerta inaintea investirii lui Joe Biden. Strazi…

- Documentarul ”PREȘEDINTELE BIDEN” va fi difuzat de postul B1 TV, in premiera globala, inainte ca acesta sa fie difuzat in SUA. Premiera va avea loc vineri, 15 ianuarie, de la ora 22:00. Documentarul ”PREȘEDINTELE BIDEN” va fi difuzat de postul B1 TV , in premiera și in exclusivitate in Romania, in…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus, peste 11.000 de oameni au murit in Los Angeles. Mai mult de jumatate din decese au fost raportate doar in ultimele doua luni, potrivit Departamentului de Sanatate din L.A.. Bilanțul de joi seara al deceselor a ajuns la 11.349, iar cel al infectarilor cu noul…

- "Care dintre noi", primul film regizat de Chris Simion-Mercurian, propune o alta perspectiva asupra realitatii cu care se confrunta bolnavii de cancer in Romania. Ea a afirmat in cadrul unei conferinte sustinute pe pagina de Facebook dedicata peliculei ca proiectul filmului a depasit asteptarile initiale,…

- De profesie diplomat, fost ambasador al Romaniei la Vatican și fost ministru de externe, Teodor Baconschi este una dintre vocile respectate ale conservatorismului romanesc. Incepand de astazi, Teodor Baconschi va scrie saptamanal in Libertatea, in incercarea ziarului de a oferi perspective cat mai largi,…

- La tragerea la sorți organizata azi, 7 decembrie, la Zurich (Elveția), in absența delegațiilor europene din cauza contextului pandemic, tricolorii au aflat oponenții din cursa spre Campionatul Mondial Qatar 2022. Aflata in urna a doua valorica, Romania va juca intr-o grupa de 6 echipe. Configurația…

- UiPath, cel mai valoros start-up pornit din Romania, lucreaza cu JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America si Credit Suisse, pentru a se pregati pentru o listare in prima jumatate a anului 2021, potrivit Bloomberg. Sursele citate de Bloomberg spun ca UiPath ar putea fi evaluata la peste…