Stiri pe aceeasi tema

- Un regizor de film de 47 de ani a fost ucis de parinti pentru ca nu se casatorise pana la varsta pe care o avea. Babak Khorramdin a fost omorat dupa ce s-a intors de la Londra in tara natala, Iran, a confirmat politia, dupa ce a avut o discutie aprinsa cu parintii pe tema casatoriei. Parti din cadavru…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, și-a casatorit fiica mai mare. Ceremonia a avut loc departe de ochii jurnaliștilor la o vinarie de lux din țara. Imagini de la nunta au fost publicate pe pagina sa de Facebook chiar de soția procurorului general, care, dupa ce a fost contactata de reporterul…

- Fostul presedinte al Iranului Mahmoud Ahmadinejad candideaza pentru un nou mandat, relateaza miercuri dpa. Ahmadinejad s-a prezentat miercuri la Ministerul de interne de la Teheran pentru a-si inregistra oficial candidatura in vederea alegerilor prezidentiale prevazute pentru 18 iunie. Considerat in…

- Israelul nu este o tara, ci o baza terorista impotriva natiunii palestiniene si altor natiuni musulmane, a declarat vineri ghidul suprem iranian Ali Khamenei, potrivit AFP si Reuters. ''A combate acest regim despotic inseamna a lupta contra opresiunii si terorismului si este o datorie publica…

- Rusia a afirmat marti ca mizeaza pe salvgardarea acordului international privind programul nuclear iranian daca SUA revin in cadrul intelegerii si a acuzat Uniunea Europeana ca pericliteaza dialogul prin sanctionarea Iranului in dosarul drepturilor omului, transmite AFP. ''Noi mizam pe faptul…

- Ceea ce se intampla in ultima perioada la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR), entitate aflata sub tutela Ministerului Transporturilor și Infrastructurii condus de useristul Catalin Drula, pare desprins dintr-un film cu gangsteri unde rolul principal este jucat de finul…

- Pe ultima suta de metri a guvernarii Orban, la conducerea Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – I.S.C.T.R. a fost impus un personaj controversat, care, in scurt timp, a dat peste cap intreaga activitate a instituției prin modul cum a ințeles sa faca management central. Ginerele…

- Un barbat, de 58 de ani, din Sibiu, a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis un prieten, de 72 de ani, in urma unui conflict spontan iscat pe fondul consumului de alcool. Ulterior, ar fi transat cadavrul si l-ar fi aruncat in raul Cibin, informeaza agerpres . Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a informat,…