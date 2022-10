Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost achiziționate 10 mil. m3 de gaze naturale la preț de 94,95 EUR/MW (997 EUR/1000 m3). Acestea vor fi stocate in depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova in cazul limitarii sau a intreruperii livrarilor de gaze naturale de catre SAP „Gazprom”. Anuntul a…

- ”Romgaz si SOCAR, compania nationala petroliera a Republicii Azerbaidjan, au semnat astazi, 19 octombrie 2022, la Bucuresti, un Memorandum de Intelegere care pune bazele unei noi colaborari intre cele doua companii. Prin acest Memorandum de Intelegere cele doua companii oficializeaza intentia lor de…

- ”Gazprom, in colaborare cu cumparatori italieni, a reusit sa gaseasca o solutie la formatul interactiunii in conditiile schimbarii” reglementarilor de catre partea austriaca, care a avut loc ”la sfarsitul lui septembrie” si care a antrenat suspendarea aprovizionarilor catre Peninsula italiana, anunta…

- Rusia a trimis discret cel putin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice si candidati din peste 20 de tari dupa 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane publicate marti, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…

- Banii necesari pentru compensarea facturilor la gazele naturale vor fi luați din finanțarea neramburasbila oferita de partenerii externi ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Potrivit ministrului, statul va compensa parțial tariful la gaz pentru consumatorii…

- Rosstat a mai spus ca productia de petrol, fara condensat de gaze, a fost de 42,2 milioane de tone luna trecuta, fata de 40,7 milioane de tone in iunie, ceea ce este cu o zi mai scurta. De asemenea, productia de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 2,3 milioane de tone in iulie, in crestere cu…

- Nomad a recunoscut furtul intr-un tweet, luni seara. ”Suntem constienti de incidentul care a implicat serviciul Nomad. In prezent investigam si vom oferi actualizari cand le vom avea”, a spus startup-ul. Nu este clar cum a fost orchestrat atacul sau daca Nomad planuieste sa despagubeasca utilizatorii…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 16.572.524,07 lei pentru 20 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 74.955.517,06 lei pentru 104 proiecte de investitii, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. Conform sursei citate, in cadrul celor doua etape…