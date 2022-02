Regina Elizabeth a II-a are COVID-19. Cum se simte suverana

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a fost diagnosticata pozitiv cu virusul COVID-19. Suverana in varsta de 95 de ani se confrunta cu simptome ușoare și se afla sub supravegherea cadrelor medicale. Cum se simte bunica Prințului William și cand va reveni sa-și continue indatoririle regale. Ce au transmis oficialii de la…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii s-a intors, duminica, la Sandringham, la o luna de cand si-a anulat planurile de a sarbatori Craciunul in Norfolk, din cauza raspandirii rapide a Omicron, anunta BBC, citat de news.ro. Majestatea Sa a zburat cu elicopterul de la Castelul Windsor la…

- Pana astazi, 1 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.810.342 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.370 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.739.999 de pacienți au…

- Tradiționalul dineu de Craciun patronat de Elizabeth II nu va mai avea loc in acest an. Covid-19 a obligat-o pe suverana britanica sa anuleze acest eveniment organizat cu familia largita cu ocazia sarbatorilor de sfarșit de an. Motivul: explozia contaminarilor cu varianta Omicron, transmite AFP, Le…

- Ilie Nastase (75 de ani) s-a infectat cu COVID-19, fiind nevoit sa petreaca mai bine de o saptamana in spital. La o saptamana dupa ce a fost externat de la spitalul „Matei Balș”, fostul mare jucator de tenis, care a avut probleme medicale și din cauza disputei cu Ciprian Marica, a vorbit despre problemele…