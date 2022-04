Regina Elisabeta a II-a, care va sarbatori saptamana viitoare 96 de ani, va fi absenta de la slujba de Paste de duminica. Regina nu a participat nici la Joia Sfanta, asa cum a anuntat Palatul Buckingham. Ea va fi reprezentata de printul Charles si Camilla, la capela St. George de la Windsor, acolo unde Harry si Meghan s-au casatorit. Regina nu a ratat aceasta slujba decat de patru ori, aminteste The Telegraph. Suverana a lipsit de la slujba cand era in vizita oficiala in strainatate, in 1954 si in 1970, si la nasterea celor doi fii, Andrew si Edward, in 1960 si 1964. Cea mai recenta aparitie a…