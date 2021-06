Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri seara gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7. Summitul are loc timp de trei zile in Cornwall și este prima reuniune a liderilor G7 fața in fața din pandemie.

- Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au devenit parinți pentru a doua oara pe 4 iunie 2021. Actrița a dat naștere unei fiice, Lilibet Diana. Perechea mai are impreuna un fiu, Archie Harrison, in varsta de doi ani. Regina Elisabeta a II-a a cunoscut-o pe fiica Prințului Harry și a lui…

- Prințul William (38 de ani) și Kate Middleton (38 de ani) s-au cunoscut in anul 2001, ambii urmand cursurile Universitații St. Andrews din Scoția. Relația lor a inceput 2 ani mai tarziu, in 2003. Cum se comporta Prințul William in prezența lui Kate Middleton, in timpul facultații William și Kate „au…

- La distanța de trei zile de strabunica sa, Regina Elisabeta a II a, prințul Louis împlinește vineri trei ani. Deși familia regala se afla înca în doliu dupa moartea prințului consort Philip, Ducele si ducesa de Cambridge au marcat momentul printr-o noua fotografie publicata pe contul…

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor. Cei doi ar fi discutat despre funeraliile bunicului lor și au cazut de acord ca ceremonia a fost exact așa cum…