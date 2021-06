Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, relateaza agentia Reuters. Suverana in varsta de 95 de ani a fost insotita de ceilalti…

- Jill Biden a glumit cu ducesa Kate in timp ce vizitau impreuna o scoala din Hayle, un oras portuar din comitatul englez Cornwall, cu ocazia Summitului G7, informeaza AFP. Sotia presedintelui american Joe Biden si sotia printului William al Marii Britanii s-au intalnit pentru prima data cu…

- Ducesa de Cambridge, Kate, sotia printului William, a recunoscut vineri ca inca nu a vazut-o pe Lilibeth Diana, fetita recent-nascuta a printului Hary si a lui Meghan Markle, relateaza EFE. Ducesa a fost intrebata vineri pe aceasta tema de jurnalistii care o insoteau pe prima doamna a SUA,…

- Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a fost daruit un trandafir numit dupa regretatul ei sot, printul Philip, pentru a marca 100 de ani de la nasterea celui care i-a fost alaturi timp de peste sapte decenii, a anuntat joi Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, care…

- Regina Elisabeta a II-a si membrii familiei regale sunt "incantati" de nasterea fetitei printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle anuntata duminica, a declarat Palatul Buckingham. Suverana, fiul sau, printul Charles, si sotia sa Camilla, precum si printul William si sotia sa Kate "au fost informati…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cel mai longeviv monarh din lume, a implinit miercuri varsta de 95 de ani, insa aceasta aniversare speciala nu va putea fi marcata prin celebrari publice, intrucat intervine la doar patru zile dupa funeraliile sotului ei, printul Philip, cu care suverana…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a participat miercuri la primul ei angajament public organizat in format fizic de anul acesta, la doua zile dupa ce lockdown-ul strict din Regatul Unit a fost relaxat, potrivit Reuters. Suverana britanica, in varsta de 94 de ani, care a continuat…