”Regii colindelor” gata de start! Hrușcă va colinda chiar și după Crăciun, pentru peste 200.000 de euro Cațiva artiști se activeaza in fiecare decembrie de peste an drept colindatori, obicei popular extrem de banos, caci fac zeci de mii de euro din tradiții. Paul Surugiu ”Fuego”, Ștefan Hrușca, dar și Andra și Paula Seling au luat startul in cea mai profitabila luna a lor. Reintors dupa o pauza de doi ani, Ștefan Hrușca dovedește o pofta de colindat amuzanta. Mai ales ca a furat startul, cantand ”ler”-ul inca de la jumatatea lunii noiembrie. Ca niciodata, nu mai puțin de 50 de concerte și-a fixat artistul anul acesta, o performanța ce-i aduce venituri de peste 200.000 de euro, cat sa stea relaxat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

