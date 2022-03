Stiri pe aceeasi tema

- Resurse de civism exista in societatea romaneasca, asa cum bine se stie, iar faptul ca ajutorarea refugiatilor este o cauza non-partizana le-a ajutat sa iasa la lumina. Marea problema este crearea unui mediu care sa nu mai favorizeze ascunderea acestor resurse in spatele unei cortine a indiferentei…

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…

- Intregul conflict a pornit de la implicarea in casnicia lor a Corinei Caciuc, care a devenit amanta tehnicianului de la Craiova The post FOTO | Reghe și Corina, schimb de mailuri suburbane. Cum il presa amanta sa-și paraseasca soția și copiii: „Ma pun in genunchi” appeared first on Tabu .

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, susține o declarație de presa la scurt timp dupa ce Pentagonul a confirmat ca Statele Unite vor muta forțe adiționale in Romania, Polonia și Germania, o mie de militari americani urmand sa fie trimiși in Romania.

- Apele cascadei ingheata foarte rar, iar in iernile geroase formeaza turturi cu aspect de stalactite.Declarata monument al naturii, Cascada de Apa Termala din Toplita, este arie protejata de interes national, rezervatie naturala de tip geologic si peisagistic. Ea reprezinta cadere de apa de aproximativ…

- O cascada din Romania a ajuns in presa internaționala. Frumusețile meleagurilor noastre sunt acum in vizorul tuturor din lume. Locul deosebit se afla in Harghita și acum face furori in randul celor indragostiți de diverse peisaje ca-n povești. Despre ce cascada este vorba și ce o face atat de speciala?…

- Ianis Hagi, laudat din nou de presa internaționala. Internaționalul roman a fost titular și in ultima partida din acest an a echipei sale, Rangers. Campioana Scoției a trecut cu 2-0 de St.Mirren și ocupa primul loc in Premiership, cu 6 puncte avans fața de rivalii de la Celtic. Ianis Hagi a fost schimbat…

- Peste 1.000 de membri AUR și simpatizanți au partidului au participat la protestul de marți impotriva certificatului Covid. Sute de protestatari au intrat in curtea Parlamentului și au incercat sa intre cu forța in Senat. Protestul a ajuns in presa internaționala, alaturi de o poza care a facut inconjurul…