Stiri pe aceeasi tema

- O combinație de anticorpi sintetici contra COVID-19 reduce masiv riscul de infecție simptomatica la cei aflați in aceeași casa cu o persoana bolnava, a informat luni Roche.„Administrarea subcutanata de casirivimab și imdevimab reduce riscul de infecții simptomatice cu 81% la cei care nu erau infectați…

- Pana in prezent, in SUA au avut loc mai multe incidente de reactii alergice, inclusiv episoade grave, anafilactice, dupa vaccinarea cu vaccinuri ale Pfizer/BioNTech si Moderna. In luna ianuarie, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a anuntat ca reactiile alergice apar cu o rata de 11,1 la…

- Institutul National de Sanatate din SUA a anuntat miercuri ca a inceput un studiu pentru a determina riscul de reactii alergice la serurile anti-COVID-19 produse de Moderna si Pfizer, dupa ce in SUA s-au raportat mai multe cazuri, inclusiv episoade grave de anafilaxie, dupa administrarea vaccinurilor…

- Institutul National de Sanatate din SUA a anuntat miercuri ca a inceput un studiu pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile produse de Moderna si Pfizer, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Institutul National de Sanatate din SUA a anuntat miercuri ca a inceput un studiu pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile anti-COVID19 produse de Moderna si Pfizer, relateaza Reuters. Mai multe cazuri de reactii alergice, inclusiv episoade grave de anafilaxie, au fost raportate…

- Producatorul de medicamente, care a dezvoltat primul vaccin pentru Covid-19 autorizat in SUA, impreuna cu compania germana BioNTech SA, a declarat ca medicamentul antiviral candidat a aratat un efect puternic impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca Covid-19, in studiile de laborator. Candidatul…

- Producatorul de medicamente, care a dezvoltat primul vaccin pentru Covid-19 autorizat in SUA, impreuna cu compania germana BioNTech SA, a declarat ca medicamentul antiviral candidat a aratat un efect puternica impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca Covid-19, in studiile de laborator. Candidatul…

- Eficacitatea unui vaccin arata cu cat scad cazurile de boala in populația vaccinata, comparativ cu populația nevaccinata. „Eficacitate 95%” nu inseamna, cum poate ar fi ușor de crezut, ca in 5% din cazuri vaccinul da greș și e inutil. De fapt, „eficacitate 95%” inseamna ca, prin comparație cu o persoana…