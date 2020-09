Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 29 de ani va sta 1 an la inchisoare pentru suma de 10 euro. A fost condamnat in Germania la aceasta pedeapsa pentru infractiuni de vatamare corporala si talharie.

- Larry Demery, unul dintre barbații care l-au ucis pe tatal baschetbalistului Michael Jordan va fi eliberat pe 6 august 2023, dupa aproape 30 de ani petrecuți in inchisoare, relateaza Mediafax.James Jordan, tatal baschetbalistului Michael Jordan, afost impușcat in timp ce dormea in mașina Lexus primita…

- Proprietarul unui restaurant din nordul Malaeziei a fost condamnat la cinci luni de inchisoare dupa ce s-a declarat vinovat de incalcarea regulilor de carantina instituite pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, relateaza joi dpa.

- Timp de 27 de ani, a stat in spatele gratiilor, inconjurat de condamnați periculoși, știind ca este nevinovat. Barbatul povestește cum a fost torturat de oamenii legii, pana a spus ca a ucis, cu sange rece, doi baieți. Cum a ieșit adevarul la lumina?

- Un fost gardian nazist, in varsta de 93 de ani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare de catre o instanța din Hamburg, incheindu-se astfel unul dintre ultimele procese privind atrocitațile comise in timpu, Germaniei naziste.

- Regele Rama X, cum mai este denumit Maha Vajiralongkorn, este o sursa inepuizabila de stiri si controverse. Acesta se afla din nou in centrul atentiei din cauza taxelor pe care le are de platit in Germania pentru mostenirea primita de la tatal sau, in timp ce s-a izolat cu un harem de 20 de femei…

- Ion Turnagiu, criminalul care a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinți, la un dupa ce a fost eliberat din inchisoare, a murit luni noapte la Spitalul Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin, relateaza Mediafax.In data de 25 iunie, Turnagiu a fost internat in spital, dupa ce a incercat sa se sinucida…

- Recunoscut pentru stilul sau de viata excentric, Rama X, Regele Thailandei, dadea din nou apa la moara in urma cu trei luni, cand a ales sa se izoleze cu 20 de femei pe perioada pandemiei. Acum, dupa criza, acesta surprinde din nou..