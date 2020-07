Regele Rama X, cum mai este denumit Maha Vajiralongkorn, este o sursa inepuizabila de stiri si controverse. Acesta se afla din nou in centrul atentiei din cauza taxelor pe care le are de platit in Germania pentru mostenirea primita de la tatal sau, in timp ce s-a izolat cu un harem de 20 de femei in Hotelul Alpin din statiunea Garmish-Partenkirchen, pe perioada pandemiei.