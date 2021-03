Regele Salman al Arabiei Saudite l-a destituit vineri printr-un decret pe ministrul pentru pelerinaj, Mohamed Benten, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Pelerinajul la Mecca aduce anual tarii miliarde de dolari.



In locul lui Benten, care ocupa functia din 2016, a fost numit ministrul de stat Isaam ben Saeed. Suveranul nu si-a motivat deciziile.



Ministrul raspundea de organizarea ritualurilor islamice haj si umrah, pe drumul spre Mecca si respectiv in interiorul orasului sfant pentru musulmani.



Regatul saudit are rolul de mare prestigiu…