Președintele rus Vladimir Putin a vorbit miercuri la telefon cu premierul israelian Naftali Bennett. Ei au discutat despre razboiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit Mediafax.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri Japoniei sa creasca presiunea sanctiunilor asupra Rusiei prin introducerea unui embargou comercial asupra marfurilor rusesti, relateaza Reuters.

Europarlamentarul Eugen Tomac, președinte al PMP, se afla in aceste zile intr-un turneu in SUA. El transmite de acolo ca americanii, democrați și republicani, sunt extrem de hotarați in legatura cu Ucraina:

Presedintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic luni despre conflictul din Ucraina cu premierul israelian Naftali Bennett, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, adaugand ca apelul a fost la cererea Israelului, relateaza Reuters.

Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca inflația vertiginoasa „este in mare parte vina" președintelui rus Vladimir Putin, in ciuda faptului ca inflația a inceput sa creasca cu mult inainte de invazia Ucrainei de catre Putin, relateaza Fox News.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, marti seara, un mesaj "pentru lume", dupa ce zona in care a avut loc masacrul de la Babi Yar a fost bombardata. "Ce rost are sa spui «niciodata din nou» timp de 80 de ani, daca lumea tace cand cade o bomba pe acelasi loc al Babin Yar".

Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski le-a cerut luni soldatilor rusi care au invadat Ucraina sa depuna armele, transmite AFP.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost primit joi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul suveranist Victor Orban, la o zi dupa intrevederea avuta la Kremlinul cu omologul sau rus Vladimir Putin, in plina criza ruso-occidentala legata de Ucraina, transmite AFP.