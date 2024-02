Stiri pe aceeasi tema

- 'Regele etnobotanicelor' a fost adus in Romania! Lista fugarilor aduși de Poliția Romana in ultimele zile Poliția Romana a adus in țara, zilele trecute, șase persoane ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse sau de arestare preventiva. Unul dintre cei care a ajuns in Romania…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse…

- Au aparut cireșele pe tarabele din București, in plina iarna. Arata bine, sunt delicioase și se și vand, chiar daca la un preț piperat, mai ales ca sunt aduse de peste mari și țari. Nu vorbim, insa, de kilograme, ci mai mult de suta de grame, pentru ca atat iși permit in general clienții. Și nici nu-i…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…