„Regele cocainei” din Bulgaria, ARESTAT! Evelin Banev zis „Brendo” a fost prins la Kiev

- Bulgarii l-au arestat in Ucraina pe Evelin Banev, un periculos traficant de cocaina. Evelin Baven a comis fapte penale in Bulgaria, Romania si Italia, fiind judecat și in Elveția. Bulgarii au anuntat ca l-au capturat pe Evelin Banev, zis „Brendo”, in varsta de 56 de ani. Banev, unul dintre cei mai periculosi…

- CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti…